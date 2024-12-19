شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: شركات التوظيف تتيح حوافز مالية ومميزات تأمينية وعقود عمل سنوية للمتقدمين والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى باسم محافظة القاهرة، إن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، افتتح اليوم ملتقى التوظيف بالتنسيق والتعاون مع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، وشارك فى هذا الملتقى 20 شركة وفرت أكثر من 500 فرصة عمل فى مجال التسويق والمبيعات وخدمة العملاء والكاشير وفرص أخرى فى مجال الشئون الإدارية والموارد البشرية.

وأضاف إبراهيم عوض خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، كل الشركات تتيح حوافز مالية ومميزات تأمينية وعقود عمل سنوية للمتقدمين، وبعض الشركات توفر سكن للمغتربين، كما وجه المحافظ بأن مركز للقاهرة للتدريب بمحافظة القاهرة لإتاحة فرص تدريب مجانية مدعومة للشباب لتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح إبراهيم عوض أن التدريب سيكون على مهارات الحاسب الآلى والتنمية البشرية واللغات، وذلك ضمن جهود الدولة للنهوض بمستويات التشغيل وتمكين الشباب وإتاحة فرص العمل لهم، لافتا إلى أنه سيتم عقد بروتوكول مع المعهد لعقد دورات مجانية لطلاب المعهد.



