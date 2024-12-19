شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء الأخير.. البابا تواضروس يعلن وقف عظته الأسبوعية حتى بداية الصوم الكبير والان مع تفاصيل الخبر

أشار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته الأسبوعية، إلى أنه سيتم إيقاف العظة لحين الانتهاء من فترة الأعياد الخاصة برأس السنة وعيد الميلاد وعيد الختان وعيد الغطاس، مؤكدا عودة العظة الأسبوعية مع بداية الصوم الكبير.

وهنئ قداسة البابا تواضروس الكنائس الغربية التي تحتفل بأعياد الميلاد الأسبوع القادم، موضحا أن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد المجيد في 29 كيهك / 7 يناير، وذلك حسب التقويم الشرقي والقبطي، داعيا الله أن يجعل العام الميلادي الجديد 2025 عام مبارك على بلادنا والسلام في العالم.

وجاءت عظة قداسته استكمالا لطلبات القداس الجوريجورى، وطلبة العظة كانت "ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير المستحقين اقبلنا إليك"، فالمقصود بها الجميع سواء كان الأساقفة أو الكهنة أو الشمامسة أو الخدام.