شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يشارك فى احتفالية النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

شارك اليوم المستشار عدنان فنجري وزير العدل، احتفال هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسها بحضور، المستشار عبد الراضى أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ولفيف من المستشارين وقيادات الجهات والهيئات القضائية.

وجه وزير العدل التحية والتهنئة لأعضاء هيئة النيابة الإدارية بمناسبة احتفالهم مشيداً بدور هيئة النيابة الإدارية، وأن الدستور قد جاء مؤكداً على أهميتها فى أداء رسالتها المقدسة فى مكافحة الفساد المالى والإداري وحماية الوظيفة العامة، مثمنا دورها كهيئة قضائية مستقلة تعزز النزاهة والشفافية والمسائلة.



احتفالية النيابة الإدارية



احتفالية النيابة



الاحتفالية



وزير العدل فى احتفالية النيابة الإدارية