شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس خلال عظته الأسبوعية: الاستقرار الدينى يزيد الوطنية والإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

أذيعت العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس بأغاخان.

وأكد البابا تواضروس على أهمية وجود الكنيسة من ناحية الاستقرار الديني، وهذا الاستقرار ظهر في مصر بخطوات جيدة، مضيفا أن كل ما كان المواطن مستقر دينيا كل ما زادت وطنيته وإنتاجيته، فالتضيق لا ينتج مواطن صالح.

وجاءت عظة قداسته استكمالا لطلبات القداس الجوريجورى، وطلبة العظة كانت "ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير المستحقين اقبلنا إليك"، فالمقصود بها الجميع كالأساقفة والكهنة والشمامسة والخدام.

وقال البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية، إن الخدمة هي دعوة بلا استحقاق، فالله برحمته يطلب على سبيل المثال خدمة منطقة ما، فلابد من التأكد هنا أن عينيك تنظر للمسيح والكنيسة أنها أغلى شئ، فكل كلمة يقولها الإنسان يحاسب عنها.

وأضاف قداسة البابا أن اتضاع الإنسان يحفظ النعمة المعطاه من الله، فهي عطية مجانية لابد من تقديم شكر عليها كل يوم، كما أنها تحول الضعف إلى قوة، مشيرا إلى أن يستلزم وجود محبة قبل الخدمة، فالخدمة تكليف وليس تشريف، وليس مجال للكبرياء أو التفاخر، موضحا أن الله يقبل كل إنسان وإن كان عاش في الخطية زمن.