شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: صفقة تبادل تشمل جثث ومئات الأسرى وهدنة 60 يوماً بالمرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

كشف إعلام إسرائيلي، أن بنود الصفقة التي تم الاتفاق عليها تتضمن إعادة عشرات المحتجزين تشمل جثثا بالمرحلة الأولى، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى، ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

كما كشفت أن بنود الصفقة تتضمن إعادة انتشار الجيش في مواقع محددة في قطاع غزة حلال فترة وقف إطلاق النار.