شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: الإبلاغ عن 733 ألفا و956 حالة إصابة بالكوليرا من 33 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه في الفترة من 1 يناير إلى 24 نوفمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي تراكمي قدره 733956 حالة إصابة بالكوليرا و5162 حالة وفاة من 33 دولة عبر 5 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأضافت: يزيد عدد الحالات والوفيات المبلغ عنها في نوفمبر 2024 بنسبة 37% و27% على التوالي مقارنة بنفس الشهر في عام 2023.

وقد أدت عوامل مثل الصراع والنزوح الجماعي والكوارث الطبيعية وتغير المناخ إلى تكثيف تفشي المرض، وخاصة في المناطق الريفية والمناطق المتضررة من الفيضانات، حيث تؤدي البنية الأساسية الضعيفة والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية إلى تأخير العلاج.

وقد أدت هذه الديناميكيات العابرة للحدود إلى جعل تفشي الكوليرا أكثر تعقيدًا وصعوبة في السيطرة عليه.

وفي نوفمبر، بلغ إنتاج لقاحات الكوليرا الفموية أعلى مستوياته منذ عام 2013، مدفوعًا بالتركيبات الجديدة وطرق الإنتاج التي تم تقديمها وتأهيلها مسبقًا هذا العام، وقد سمح هذا الارتفاع بارتفاع المخزون المتوسط ​​إلى 3.5 مليون جرعة في نوفمبر مقارنة بـ 600 ألف جرعة في أكتوبر، وهو ما يقترب من 5 ملايين جرعة اللازمة لمخزون الطوارئ في جميع الأوقات للاستجابة الفعالة لتفشي المرض، ومع ذلك، فإن زيادة الإنتاج لم تلبي الطلب العالمي المتزايد، ويستمر هذا النقص المستمر في إعاقة الجهود الرامية إلى السيطرة على تفشي الكوليرا والاستجابة السريعة لانتشار المرض.