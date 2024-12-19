شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إندونيسيا: نقدر دور مصر الاستراتيجى وجهودها لإيصال المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو: "نقدر دور مصر الاستراتيجي وجهودها لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة"، متابعا:" نسعى لتبادل الخبرات في مجال الدفاع والاقتصاد والتعليم".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نسعي لتطوير العلاقات بين مصر وإندونيسيا في المجالات المختلفة.. ونتفق مع الرئيس السيسي على ضرورة إرساء السلام فى المنطقة وحل كل النزاعات".