شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إندونيسيا: نقدر دور مصر الاستراتيجى وجهودها لإيصال المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب رامي محيى الدينالأربعاء، 18 ديسمبر 2024 05:49 م
أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو: "نقدر دور مصر الاستراتيجي وجهودها لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة"، متابعا:" نسعى لتبادل الخبرات في مجال الدفاع والاقتصاد والتعليم".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نسعي لتطوير العلاقات بين مصر وإندونيسيا في المجالات المختلفة.. ونتفق مع الرئيس السيسي على ضرورة إرساء السلام فى المنطقة وحل كل النزاعات".
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