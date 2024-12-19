شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي عن مسؤول في إدارة ترامب: تقدم كبير في مفاوضات صفقة التبادل والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي عن مسؤول في إدارة ترامب: حققنا تقدما كبيرا في مفاوضات صفقة التبادل مع حماس.

وكانت حركة حماس، أكدت أنّ الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة.

و تواصل إسرائيل شن حربها الدامية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن أكثر من 152 ألفًا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.