شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تكشف حقيقة عثور شخص على 8 ملايين جنيه فى "شوال": مختلقة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة إدعاء أحد الأشخاص بمحافظة مطروح بعثوره على جوال بداخله مبلغ (8 ملايين جنيه) وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه، والذى تداولته بعض المواقع الإخبارية.



وبالفحص تبين أن الشخص المذكور اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته فى تسليم المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.