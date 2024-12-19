شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش يضغط على حماس قدر المستطاع لإعادة 100 محتجز والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، أن الجيش يضغط على حماس قدر المستطاع لإعادة 100 محتجز، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت حركة حماس، أكدت، أنّ الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة.



و تواصل إسرائيل شن حربها الدامية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن أكثر من 152 ألفًا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.