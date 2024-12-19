شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر مبادرة تكافل وكرامة من أبرز المبادرات التى أطلقتها الدولة للاهتمام المواطنين، ومن أبرز استفسارات المواطنين عن المبادرة هو الاستعلام بالرقم القومى، فيمكن الاستعلام عن حالة بطاقة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني الرسمى.

شروط التقديم فى تكافل وكرامة

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى حددت عبر الموقع الإلكترونى، الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024 والتي تمثلت فيما يلي:

- ألا يكون المتقدم (الزوج أو الزوجة أو المطلقة أو المسن أو العاجز) لبرنامج تكافل وكرامة 2024 يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.



- ألا يكون المتقدم (الزوج أو الزوجة أو المطلقة أو المسن أو العاجز) لـ برنامج تكافل وكرامة 2024 يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لمعاش «تكافل» لديها أبناء من سن حديثي الولادة وحتى 18 عاما، على أن يكون الأطفال من سن 6 لـ 18 بمراحل التعليم المختلفة (ابتدائي- إعدادي- ثانوي).

المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة :

تقديم المستندات اللازمة أثناء التقديم في برنامج تكافل وكرامة مثل:

- صور بطاقات رقم قومي سارية

- صور شهادات ميلاد

- وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر أو السجن

- إيصالات استهلاك كهرباء

- شهادة القومسيون الطبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 وغيرها من الوثائق المطلوبة.



- أن يكون المتقدمين للاستفادة من معاش «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو أي مرض يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة عن طريق الفحص الطبي، أو اليتامى الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد.

عدم وجود أي من موانع الصرف والتي تشمل:

- ملكية أرض زراعيه (من صف فدان وأكثر)

- إيجار أرض زراعيه (من فدان وأكثر)

- ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

- ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجل أو غير مسجل).

- ملكية رؤوس مواشى للتجاره (3 أو أكثر).

- العمل بأجر منتظم بالقطاع العام أو الحكومي أو الخاص (بإشتراك تأمين).

- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون إشتراك تأمـين) بدخل شهرى 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.

- امتلاك أو الشراكة فى مشروع خاص (مسجل أو غير مسجل مع ذكر قيمة المشروع).

- الحصول على معاش عن ذاته.

- الحصول على معاش بقيمة 500 جنيه أو أكثر كمستفيد.

- السفر خارج البلاد للعمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج).

- ملكية سيارة أو جرار أو توك توك أو أي مركبة.

- مصاريف مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد في العام.

- امتلاك معدات ثقيلة مثل (لودر/ ماكينة طحين).

- الحصول على دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

- عدم الاستدلال على المتقدم في نطاق الوحدة الاجتماعية (يتم التجميد لحين التحقق).

- مرور أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن (يتم تجميد المعاش لحين التحقق).

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى عبر موقعها الإليكترونى أنه يمكن الاستعلام عن حالة بطاقة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني الرسمى.

واختر "الاستعلام عن نتيجتك" الموجودة أعلى يسار الصفحة، ثم أدخل الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الجزء المخصص له.

اضغط على "استعلام"، وستظهر أمامك صفحة جديدة موضح بها نتيجة الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة " لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج " تكافل وكرامة " حيث سبق وأن تم إضافة 175 ألف أسرة جديدة من قوائم الانتظار للحصول على برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية.