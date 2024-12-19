شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: أكدنا أهمية وقف إطلاق النار فى غزة وإطلاق سراح المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو: "أكدنا أهمية تنسيق المواقف بالنسبة للقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمى والدولى".

وأضاف الرئيس السيسى أن التطورات التي تمر بالمنطقة أخذت وقتا ليس بالقليل فى المباحثات، وتحدثنا عن أوضاع المنطقة وأهمية تخفيض حجم التصعيد فى المنطقة".

وعن سوريا قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: أكدنا أهمية عملية سياسية شاملة لا تقصى أحدا خلال هذه المرحلة.. حتى يشارك فيها الأطياف والقوى الموجودة فى سوريا".



وتابع: "أكدنا أهمية وقف إطلاق النار فى غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية وحل إقامة دولة فلسطينية مع دولة إسرائيل وتكون عاصمة دولة فلسطين القدس الشرقية، كما أكدنا أهمية جهود حلول دبلوماسية وسياسية صراعات دول المنطقة مثل ما يحدث فى السودان.