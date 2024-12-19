شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يتراجع قبل لحظات من إعلان أسعار الفائدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.34% إلى مستوى 2637 دولار للأوقية، وذلك قبل لحظات من إعلان مجلس الاحتياطي مصير أسعار الفائدة في آخر اجتماع بعام 2024.

يترقب سعر الذهب العالمي نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، لحسم أسعار الفائدة خلال آخر اجتماع للفيدرالي في عام 2024، وكذلك لحسم توقعات الذهب خلال عام 2025، فكيف يمكن أن تتغير الأمور في سوق الذهب بعد اجتماع الفائدة.