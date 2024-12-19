شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يقدر عدد الجنود المعاقين 100 ألف حتى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة البث الإسرائيلية: "الجيش يقدر أن عدد الجنود المعاقين سيصل إلى 100 ألف حتى عام 2030"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45.097، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر 2023.



وأضافت الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107.244 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 38 فلسطينيًا، وإصابة 203 آخرين.