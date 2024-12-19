شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من حالة جوية سريعة وأمطار وسيول بدء من الخميس 19-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن شمال البلاد يتأثر بحالة جوية سريعة من التقلبات الجوية، تبدأ من غدًا الخميس 19-12-2024 وتنتهى يوم الجمعة الموافق 20-12-2024، حيث يؤثر علينا منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية المرتقبة:

- الخميس 19 ديسمبر 2024:

من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على مناطق من محافظة مطروح، كما متوقع أيضًا أن تتشكل السيول على بعض مناطق المحافظة وتنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءً على (الأسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ ).

أمطار خفيفة ليلا على مناطق من (المنوفية -الغربية-الشرقية - الدقهلية-دمياط-بورسعيد -الإسماعيلية-السويس-القاهرة -الجيزة-القليوبية )

- الجمعة 20 ديسمبر 2024:

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه ووسط سيناء وخليج السويس تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.