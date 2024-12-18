شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة توضح سبب عقد امتحان المواد غير المضافة أيام 2 - 4 - 5 -9 يناير والان مع تفاصيل الخبر

أكد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب المدارس الرسمية للغات والخاصة للغات والرسمية لتعقد أيام 2 - 4 - 5 -9 يناير 2025 هو استمرار الطلاب فى الدراسة وفق المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، موضحًا أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع سوف تعقد أثناء اليوم الدراسى مع استمرار الطلاب فى الدراسة أثناء عقد التقييمات.

وبدأت المديريات التعليمية والإدارات إعلان مواعيد جدول امتحانات الترم الأول 2025، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث تتضمن الجداول المواد الدراسية الأساسية، على أن تنطلق الاختبارات بداية من 11 يناير حتى 23 من نفس الشهر.

وأكدت المديريات التعليمية، أن جدول امتحانات الترم الأول 2025، يتم إعلانه عبر الصفحات الرسمية المديريات والإدارات التعليمية والمدارس حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليه ومعرفة مواعيد عقد امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.



