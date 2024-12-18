شكرا لقرائتكم خبر عن تيدروس: أكاديمية منظمة الصحة العالمية أول مركز تعليمي صحي عالمي من نوعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن أكاديمية المنظمة افتتحت في ليون بفرنسا أبوابها رسميًا، في حفل رفيع المستوى، وحضر الحفل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب العشرات من وزراء الصحة والممثلين الدوليين والمانحين والشركاء الفرنسيين المحليين.

وقال الدكتور تيدروس ادهانوم حبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية ، إن أكاديمية منظمة الصحة العالمية هي مشروع ثوري من شأنه أن يساهم في تدريب القوى العاملة الصحية بشكل أفضل في جميع أنحاء العالم، من خلال برنامج التدريب مدى الحياة الأكثر طموحًا على الإطلاق في مجال الصحة العامة.

وبشكل أكثر تحديدًا، من خلال التدريبات المقدمة في ليون وفي كل مكان في العالم على منصتها عبر الإنترنت، ستتيح الأكاديمية الوصول إلى المهارات والكفاءات الأساسية بالإضافة إلى أحدث المعارف والخبرات فيما يتعلق بالصحة العامة لمهنيي الصحة وصناع السياسات والقوى العاملة في منظمة الصحة العالمية.



بفضل الشراكات التي تم بناؤها مع أفضل المعاهد الأكاديمية والبحثية في مجال الصحة العامة في جميع أنحاء العالم، تعتزم أكاديمية منظمة الصحة العالمية معالجة نقاط الضعف المحددة في النظم الصحية - أولها النقص العالمي المتزايد في العاملين في مجال الصحة والرعاية، والذي من المتوقع أن يصل إلى 10 ملايين بحلول عام 2030، ولكن أيضًا الفجوة المتزايدة الاتساع من حيث الوصول إلى أحدث الأبحاث والابتكارات. وسوف يشعر غالبية هذا النقص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وخاصة في أفريقيا، وبهدف بناء ومشاركة الوصول إلى أحدث التقنيات في مجال الصحة والرعاية والبحث والتطوير في مجال الصحة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ستعمل الأكاديمية على جلب المزيد من القدرات والكفاءة مباشرة إلى النظم الصحية.



تم إطلاق هذه المبادرة الرائدة منذ 7 سنوات بفضل الدعم السخي من حكومة فرنسا ومنطقة أوفيرن رون ألب ومدينة ليون ومدينة ليون الكبرى وشركاء عالميين آخرين، يمتد الحرم الجامعي الجديد المتطور لأكاديمية منظمة الصحة العالمية على مساحة 11000 متر مربع ويشمل: 22 غرفة تدريب وغرفتين للتعلم عن بعد ومركز محاكاة ومركز عمليات الطوارئ واستوديو تسجيل تلفزيوني وقاعة حديثة ومكتبة.

كما تمتلك الأكاديمية منصة تعليمية عبر الإنترنت تتيح الوصول إلى تعليم صحي من الطراز العالمي, وتتميز هذه المنصة بدورات تدريبية مجانية ومتطورة حول مواضيع صحية ذات أولوية، مما يضمن للمهنيين في جميع أنحاء العالم الوصول إلى تدريب عالي الجودة، بغض النظر عن موقعهم.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون: "اليوم يمكننا أن نفخر بفتح أبواب مؤسسة عالمية جديدة في مدينة ليون، والتي ستجلب الأفضل من حيث التدريب والابتكار في مجال الصحة إلى العالم، ستكون أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قوية جدًا لجعل الرعاية الصحية أكثر سهولة في الوصول إليها في كل مكان، سيفيدنا هذا الاستثمار جميعًا، لأن العاملين الصحيين المدربين بشكل أفضل أمر بالغ الأهمية لجعل عالمنا أكثر أمانًا، بما في ذلك منع الأوبئة المستقبلية والاستجابة لها، وأنا أثق في أن هذه الشراكة القوية مع منظمة الصحة العالمية ستثبت ثقتنا في قدرتها على توجيه سياساتنا الصحية في جميع أنحاء العالم وتنسيق أعمالنا، لتكون دائمًا أكثر كفاءة في خدمة شعبنا على الأرض ".

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "تشتهر منظمة الصحة العالمية بإنتاج منتجات تقنية عالمية المستوى - المبادئ التوجيهية والقواعد والمعايير - ولكن ترجمة هذه المنتجات إلى إجراءات عملية في العالم الحقيقي أعاقها نقص التدريب المؤسسي. غالبًا ما تظل منتجاتنا التقنية غير مستخدمة على الرفوف أو غير مقروءة في صناديق البريد الإلكتروني. ستكون أكاديمية منظمة الصحة العالمية بمثابة تغيير جذري، وهي أول مركز تعليمي صحي عالمي من نوعه سيزود العاملين في مجال الرعاية الصحية وصناع السياسات وقوى العمل العالمية لدينا بالكفاءات والمهارات التي يحتاجون إليها لتحويل أنظمة الصحة وتوفير الصحة للجميع ".

إن النقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية يشكل أحد أعظم التحديات التي تواجه الصحة العالمية. فقد أدى هذا النقص إلى حرمان الملايين من الناس من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، مثل التحصين، ورعاية الأمومة، وعلاج الأمراض المعدية، وغير ذلك.

ومن خلال أكاديمية منظمة الصحة العالمية، سيتم تدريب آلاف من العاملين في مجال الصحة كل عام، وبحلول عام 2028، تهدف الأكاديمية إلى تدريب 3 ملايين عامل في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك الممرضات والأطباء والقابلات، إلى جانب 900 من كبار صناع القرار و13000 من مديري الصحة العامة، وستنتج أكاديمية منظمة الصحة العالمية من 50 إلى 80 دورة تدريبية سنويًا من عام 2025 إلى عام 2028، بإجمالي حوالي 260 دورة تدريبية جديدة بحلول عام 2028.

تمثل أكاديمية منظمة الصحة العالمية خطوة جريئة إلى الأمام في سد الفجوة العالمية في القوى العاملة الصحية، ومن خلال توفير التعليم والتدريب عالي الجودة والمتاح للعاملين في مجال الصحة في جميع أنحاء العالم، ستلعب الأكاديمية دورًا رئيسيًا في تعزيز النظم الصحية وتحسين تقديم الخدمات وتعزيز المساواة في مجال الصحة.