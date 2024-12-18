شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية: تقييمات أولى وثانية ابتدائى تقيس أداء التلاميذ فى المنهج والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المديريات التعليمية، للإدارات التعليمية، بشأن الصفين الأول والثاني الابتدائي، موضحة أنه يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها التحريرية الشفهية المهارية مع مراجعة نسبة حضور التلميذ وفقا للمادة الخامسة بالقرار الوزاري 136 لسنة 2024.

وأكدت المديريات التعليمية، تهيئة التلاميذ للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى، وتحفيز التلاميذ على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية، احاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصاً على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ، واعتبار الفترة من29 ديسمبر مراجعة وتقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي (تقييم مبدئي)، واعتبار الفترة من 16إلى 23 يناير تقييم نهائى.

وتابعت المديريات التعليمية: موجه الصفوف الأولى مسئول عن تقييمات ودرجات الطلاب والبرنامج العلاجى ومطابقة الغياب مع الدرجات للصفين الأول والثاني الابتدائي، وبالنسبة لمنهج متعدد التخصصات يتم الالتزام بما ورد بالقرار الوزاري (۱۳۱) لسنة 2024.

وأوضحت المديريات، أنه يوجد مشروع من قبل الوزارة للقضاء على ضعاف القراءة والكتابة (القرائية) سينفذ هذا المشروع في الترم الثاني وتسعى للقضاء على ضعاف القراءة والكتاب بنهاية 2026.