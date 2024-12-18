شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة النواب» توافق على 3 مشروعات قوانين لتطبيق التيسيرات الضريبية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، «خطة النواب» توافق على 3 مشروعات قوانين لتطبيق التيسيرات الضريبية.. «المالية»: القوانين تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى.. وعرضها على الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب..

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