شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم وزارة الصحة: هذا هو المانع الوحيد من أخذ مصل الإنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن مصل الإنفلونزا الرباعى متوفر بكميات مناسبة للاستهلاك والاحتياج، ووزارة الصحة توصى بالحصول عليه والتلقيح ضد الإنفلونزا.

وأضاف حسام عبدالغفار، خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أنه يتم الحصول على المصل حسب الحالة الصحية، والمانع الوحيد من أخذ مصل الإنفلونزا هو أن يكون هناك تحسس لهذا الشخص من المصل.

وأوضح حسام عبدالغفار، أنه لا توجد أى أمراض أو موانع تمنع من التلقح بمصل الإنفلونزا، وهذا المصل ليس له خطورة أو أعراض جانبية، وهذا الكلام ليس له دليل وكل ما يقال غير ذلك فهى شائعات، وهذا المصل ليس بجديد.



