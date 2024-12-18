شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفدا من طلبة مدرسة "فيلوباتير" بكندا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، وفدًا من طلاب مدرسة فيلوباتير بمسيساجا التابعة لإيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، برفقة بعض من أعضاء هيئة التدريس، الذي حضروا إلى مصر للقيام ببعض الزيارات.

رحب بهم قداسة البابا متمنيًا لهم قضاء وقت مثمر في وطنهم مصر، ومحدثهم عن مصر وتميزها بعراقة تاريخها وتفرد موقعها الجغرافي وتاريخ الكنيسة القبطية وتأثيرها في العالم المسيحي بالتعليم اللاهوتي والرهبنة.

ويذكر أن مدرسة فيلوباتير مؤسسة تعليمية رائدة أنشأها المجتمع القبطي في أمريكا الشمالية، وتحمل لقب أفضل مدرسة خاصة في مدينة مسيساجا لست سنين على التوالي، وذلك نتيجة لحرصها على توفير مستوى احترافي في التعليم.