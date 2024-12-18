شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البترول يعلن إنشاء أمانة متخصصة لذوى الهمم بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة عباس صابر، ندوة بعنوان "تنمية قدرات ذوي الهمم علي الاندماج في قطاعات العمل المختلفة"، للعاملين من ذوي الهمم بقطاع البترول، وذلك بمقر النقابة بحدائق القبة.

وقال عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إن النقابة حريصة على نشر ثقافة الدمج وتكافؤ الفرص، واهتمامها بذوي الإعاقة، وتسعى دائمًا إلى تقديم كل الدعم لهم، مشيرًا أن ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع ولهم حقوق وعليهم واجبات ويحققون الكثير من الإنجازات، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى اهتمامًا خاصًا بذوى الهمم والقدرات الخاصة وأهمية دمجهم بقطاعات الدولة المصرية فهم جزءًا هامًا ومؤثرًا بالمجتمع المصري.

وصرح عباس صابر باتخاذ المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول قرارًا بإنشاء أمانة متخصصة بذوي الهمم بالنقابة، تضم أفرادًا من كافة شركات قطاع البترول وتكون قناة اتصال مباشرة مع المجلس التنفيذي للنقابة لدعم ذوى الهمم.

وأكدت عايدة محى الدين، الأمين العام لنقابة البترول، أن وزارة البترول، بقيادة المهندس كريم بدوى، تقوم بدور كبير لدعم ذوي الإعاقة وتوفير بيئة عمل متاحة للجميع سواء داخل قطاع العمل أو خارج نطاق العمل إلى جانب تقديم الدعم النفسي لهم وإشراكهم في مختلف الأنشطة التي يتم تنظميها على مستوي قطاع البترول، والتي تساهم في تنمية شخصياتهم وتؤهلهم لسوق العمل و أن نقابة البترول ستقوم بعقد سلسلة من تلك الندوات والتي تسهم تنمية مهارات وإمكانيات الزملاء من أصحاب الهمم.

وتناولت الندوة عددًا من المحاضرات، حاضر فيها الدكتور طارق العزالي، محاضر الضغوط النفسية واستشاري التنمية البشرية وأخصائي تعديل السلوك وتنمية مهارات وتأهيل حالات الإعاقات الحركية والحسية، ندوة بعنوان التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي لذوي الهمم، كما تناولت المحاضرة الثانية، ندوة بعنوان تمكين وإدماج ذوي الهمم في بيئة العمل، حاضر فيها الدكتور طارق مصطفى، خبير علاقات العمل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومدير عام منطقة القاهرة الكبرى للثقافة العمالية، جاءت المحاضرات بترجمة لغة الإشارة، للدكتور هشام محمد، مترجم للغة الاشارة بجامعة عين شمس وجامعة القاهرة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها النقابة العامة للعاملين بالبترول إحياءً لمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم من أجل تمكينهم لمستقبل شامل وأفضل، جاءت الندوة بحضور أحمد مبارك، نائب رئيس النقابة وحسام فاروق نائب رئيس النقابة، صبري عبد العزيز نائب رئيس النقابة، المهندس احمد نسيم نائب رئيس النقابة، محمد يسري نائب رئيس النقابة، علي حسن أمين الصندوق المساعد وأمين التثقيف والتدريب، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي، أحمد الجوهري أمين الشباب، وعلاء ذكي، أمين العضوية، ومحمد صلاح عضو المجلس التنفيذي، وعددًا كبيرًا من الزملاء ذوي الهمم بالشركات بقطاع البترول.



نقابة البترول تحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم