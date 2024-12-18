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حى الدقى يشن حملة على المطاعم والكافيهات التى تمارس أنشطة سياحية دون ترخيص

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 05:13 م

شن حى الدقي حملة مكبرة على المطاعم والكافيهات غير السياحية، والتى تباشر العمل السياحى دون ترخيص من الجهات المختصة.

جاء ذلك فى ضوء اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، توصيات إدارة السياحة بالمحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونيه فورًا.

وعلى الفور، أصدر رئيس حى الدقى محمد مرعى، قرارًا بسرعة اتخاذ اللازم وتنفيذ توصيات إدارة السياحة حيال كل المخالفات الموجودة فى هذه المحال.

وانتقل المهندس محمد عبود نائب رئيس حى الدقى، يرافقه إدارة الإشغالات والإعلانات ورخص المحلات والمتابعة الميدانية ومباحث المرافق، وتم المرور على جميع المطاعم والكافيهات التى تمارس العمل السياحى دون ترخيص، بدائرة حى الدقى، تحديدًا ميدان عمان، الذى يوجد به العديد من الكافيهات.

وأسفرت الحملة عن رفع "الشيشة" من هذه الأماكن ومصادرتها وتحرير محاضر بذلك، ورفع جميع إشغالات الكافيهات وعمل محاضر إشغالات لهم، فضلًا عن مراجعة جميع الإعلانات والتندات لهم.

وقامت إدارة رخص المحلات بإنذاراهم من قبل لممارسة نشاط دون ترخيص ولكن دون جدوى، الأمر الذى قد يترتب عليه غلق وتشميع هذه الأماكن لعدم امتثالها للقانون.

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رفع إشغالات الكافيهات المخالفة

 

 

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رفع إشغالات الكافيهات والمطاعم المخالفة

 

 

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رفع إشغالات كافيهات مخالفة خلال حملة لحي الدقي

 

 

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حملة على الكافيهات المخالفة بحي الدقي

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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