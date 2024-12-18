شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: بدأنا فى خطة لتطوير وحدات الرعاية الصحية منذ عامين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن المستشفيات لها دور كبير ولكن وحدات الرعاية الأساسية هى منتشرة حوالى 5400 وحدة رعاية أساسية فى كل محافظات مصر وفى كل القرى وتقدم خدمات هامة جدا منها ما يحتاج إلى تطوير.



وأضاف خلال مؤتمر صحفى: "لدينا خطة لتطوير وحدات الرعاية اشتغلنا عليها من حوالى سنتين ونتحدث عن أول 253 وحة رعاية أساسية واشتغلنا على 1005 وحدة رعاية أساسية بحيث أن يكون هناك فى كل محافظة وحدة رعاية نموذجية بالإضافة إلى حياة كريمة واحد التى كانت مستهدفة عدد كبير جدا حوالى 1015 وحدة رعاية أساسية جديدة تماما اتعملت بالمقاييس الحديثة".



وتابع أن التطوير الذى تم فى وحدات الرعاية الأساسية بنتكلم على 32 مليار جنيه بنتكلم على خطة بدأناها بألف و14 بخلاف الالف المستحدثين لحياة كريمة وسنكمل باقى الـ5000 ولن يشل التطوير فقط المنشأت ولكن سيشمل التجهيزات الداخلية وما رصدناه أن تطوير الخدمات التى داخل هذه الوحدات هو الأهم.