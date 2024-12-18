شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير الصحة: مصر تنتج 90% من احتياجاتها من الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير الصحة: مصر تنتج 90% من احتياجاتها من الدواء

وزير الصحة: 1219 مشروعا جارى تنفيذها فى مختلف المحافظات

وزارة الصحة تعلن تقديم خدمات الكشف المبكر عن التليف الكبدى بالمجان

الصحة: انخفاض نسبة فيروس بى بين الأطفال الأقل من 15 عاما لأقل من 0,02%

وزيرة البيئة تستعرض مؤشرات تنفيذ خطة الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة

وزيرة التضامن تستعرض مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى

وزير الزراعة: صرف الأسمدة للمزارعين الفعليين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وزير الصحة: نعمل على اعتماد جميع منشآت الوزارة من هيئة الرقابة الصحية

الزراعة توقع بروتوكول تعاون مع كبرى الشركات الإيطالية لإنتاج تقاوى الخضر

وزارة التعليم تعلن بدء التدريب المهنى لطلاب المدارس الصناعية بـ"مراكز العمل"

وزير الصحة: مصر أول دولة تحقق أهداف مكافحة فيروس «بى» فى إقليم شرق المتوسط

وزيرة التضامن تستعرض جهود الوزارة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية

وزير التعليم يكرم غدا الطلاب الفائزين بالمعرض الدولى للعلوم والهندسة

وزير التعليم العالى يتابع موقف إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة

وزير التربية والتعليم: عدد المدارس الزراعية فى مصر يبلغ 172 مدرسة

وزير الزراعة: لبنان تستورد البطاطس المصرية من فبراير حتى مارس من كل عام

وزير الرى: دراسة متكاملة لمنظومة الرى بوادى النقرة