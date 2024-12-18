شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة بالكونغو تحل لغز انتشار مرض مجهول فى منطقة بانزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن مرضا لم يتم تحديده من قبل ينتشر في منطقة بانزي الصحية في البلاد هو شكل حاد من الملاريا، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت السلطات المحلية، إن المرض قتل 143 شخصا في مقاطعة كوانغو بجنوب غرب البلاد في نوفمبر.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "لقد تم حل اللغز أخيرا، إنها حالة من الملاريا الحادة في شكل مرض تنفسي وضعف بسبب سوء التغذية".

وأضافت أنه تم تسجيل 592 حالة إصابة منذ أكتوبر، بمعدل وفيات بلغ 6.2%.

ويذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت قد طلبت من منظمة الصحة العالمية مساعدتها فى تحديد مرض مجهول لم تحدد شكله أدى إلى حدوث وفيات وكانت أعراضه تشبه أعراض أدوارالبرد مثل ارتفاع درجات الحرارة.