شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: 1219 مشروعا جارى تنفيذها فى مختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن هناك ما يقرب من 1219 مشروعا تم، وجارى تنفيذها فى مختلف المحافظات، وتم الانتهاء من 20 مستشفى خلال عام 2024، موضحا أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار استفاد منها 2.5 مليون حالة.



ولفت إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل بلغ فى مرحلته الأولى 51 مليار جنيه ورصد 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية.



وأوضح أن حجم موازنة قطاع الصحة تطور 4 أضعاف من 2013 وحتى 2024 بإجمالى ترليون جنيه.



وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم المنتفعين فى الهيئة العامة للتأمين الصحي وصل لـ 70 مليون منتفع.