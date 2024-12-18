شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل 115 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 18 ديسمبر 2024 04:13 م
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن مشروع التأمين الصحى الشامل بلغ فى مرحلته الأولي 51 مليار جنيه ورصد 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية.
وأوضح فى مؤتمر صحفى، أن حجم موازنة قطاع الصحة تطور 4 أضعاف من 2013 وحتى 2024 بإجمالي تريليون جنيه.
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم المنتفعين فى الهيئة العامة للتأمين الصحي وصل لـ 70 مليون منتفع .
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