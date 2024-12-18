شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء: موازنة قطاع الصحة تطورت 4 أضعاف من 2013 وحتى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 04:09 م

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن حجم موازنة قطاع الصحة تطور 4 أضعاف من 2013 وحتى 2024 بإجمالي تريليون جنيه. وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم المنتفعين فى الهيئة العامة للتأمين الصحي وصل لـ 70 مليون منتفع.

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