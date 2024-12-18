شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2024 قبل إعلان الفائدة الأميركية والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-12-2024، وذلك قبل قليل، في سوق الصاغة ضمن التحركات المستمرة بسعر الذهب في مصر، نتيجة عوامل العرض والطلب.

سعر الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4314 جنيهًا

عيار 21 يسجل 3775 جنيهًا

عيار 18 يسجل 3236 جنيهًا

الجنيه الذهب 30200 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن شهدت تراجع يوم أمس، حيث تترقب الأسواق اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم مع تزايد التوقعات بقيامه بخفض الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، ولكن يظل التركيز على توقعات البنك بخصوص مستقبل السياسة النقدية.

شهد سعر الذهب المحلي تراجع خلال تداولات الأمس واليوم يعود إلى التحركات العرضية في نطاق تداول ضيق قبل أن يتراجع مجددًا الأن، وذلك في ظل ترقب الأسواق لتأثير اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي على أسعار الذهب العالمي بينما يستمر استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.