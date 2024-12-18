شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء جولات الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات بمدارس الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

انتهت اليوم الأربعاء، فعاليات جولات زيارة الهيئة الوطنية للانتخابات لمدارس محافظة الجيزة، والتي تهدف إلي توعية الطالبات والطلبة بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وقد شملت الزيارات الميدانية التي استمرت علي مدار أسبوعين متتاليين بنطاق محافظة الجيزة مدارس:

- هدي شعراوي الإعدادية بنات

- الشهيد / احمد ابو الدهب الإعدادية بنين

- المعرفة التجريبية لغات

- مصر للغات MLS

- مدرسة ASE الدولية

- مدرسة BSE الدولية

- الشهيد /هشام رفعت الإعدادية

- الشهيد / هشام شتا الإعدادية

وشرح المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، لطلاب المدارس كيفية إجراء الانتخابات والاستفتاءات فى مصر، وكيفية تطبيق الديمقراطية من خلال المشاركات الإيجابية فى الاستفتاء والانتخابات.

وقام الطلاب بإجراء تجربة حية على التصويت فى الانتخابات، حيث تم إحضار ستائر وصناديق الاقتراع، بينما بدأ الطلاب فى الاقتراع ووضع بطاقات الاقتراع فى الصندوق بعد المرور بالإجراءات الخاصة بالتصويت.

وضم وفد الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بندارى الرئيس بمحكمة الاستئناف، مدير الجهاز التنفيذى بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادى رياض نائب مدير الجهاز التنفيذى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق الرئيس بمحكمة الاستئناف ونائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.



الجهاز التنفيذى للوطنية للانتخابات برفقة الطلاب



المستشار احمد بندارى وطلاب المدرسة



المستشار احمد بندارى



المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات



المستشار شادى رياض



جانب من محاكاة التصويت



رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وسط الطلاب



طلاب المدارس بالجيزة



طلاب المدرسة التجريبية



طلاب مدارس الجيزة



طلاب مدرسة بالجيزة