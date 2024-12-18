شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن تقديم خدمات الكشف المبكر عن التليف الكبدى بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة و مدير مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، عن تقديم خدمات الاكتشاف المبكر عن التليف الكبدى مشيرًا إلى صرف العلاج بالأدوية المناعية بالعقاقير الفموية مثبطة الانزيمات المحفزة لنمو الخلايا السرطانية.

وأكد "عبدالله" أن مرضى التليف الكبدي ينبغى عليهم الاطمئنان على حالتهم الصحية دوريًا من خلال الخدمات المقدمة ببرنامج "متابعة مرضى التليف الكبدى والكشف المبكر عن أورام الكبد"، حيث يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق صوتية، وتحاليل الأورام دوريًا كل 4 أشهر بـ58 مركزًا للكشف عن أورام الكبد متواجدين بالمستشفيات فى جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن المرضى الذين يتم الاشتباه فى إصابتهم بأى أورام يتم إحالتهم إلى مراكز علاج الأورام لإجراء الفحوصات التأكيدية وبدء تلقى العلاج إذا ثبتت الإصابة بأورام الكبد، مؤكدًا أنه تم تدريب الفرق الطبية بوحدات الفيروسات الكبدية على بروتوكول العلاج المحدث لعلاج الفيروسات الكبدية.

جدير بالذكر أن وحدات الفيروسات الكبدية تعمل طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة (9 صباحًا وحتى 12 مساءً)، كما يتم تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335.

وتشمل المراكز الآتي:

1- محافظة القاهرة: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد، مستشفى القاهرة الفاطمية، مستشفى قصر العينى، مستشفى أحمد ماهر التعليمى، معهد ناصر للبحوث والعلاج،، مستشفى جامعة عين شمس الدمرداش).

2- محافظة الدقهلية: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة المنصورة، مستشفى باطنة المنصورة) الشرقية (مستشفى الزقازيق التعليمي).

3- محافظة الإسكندرية: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة الإسكندرية مستشفى القباري).

4- محافظة كفر الشيخ: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، مستشفى جامعة كفر الشيخ).

5- محافظة المنوفية وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية).

6- محافظة الغربية: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى طنطا الجامعي).

7- محافظة بنى سويف: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة بنى سويف).

8- محافظة المنيا وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة المنيا).

9- محافظة الفيوم: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى الفيوم العام).

10- محافظة قنا: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى حميات قنا).

11- محافظة سوهاج: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ( مركز القلب والجهاز الهضمى بسوهاج).

12- محافظة أسيوط: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ(مستشفى الراجحى الجامعي).