شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" تحذر من بيع أدوية خفض الوزن غير المعتمدة عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الأغذية والأدوية الامريكية "FDA"، إنها أرسلت خطابات تحذير إلى 4 شركات لبيع نسخ غير معتمدة من أدوية GLP-1 بما في ذلك سيماجلوتايد وتيرزيباتيد وهما المكونان النشطان في أدوية شائعة لعلاج السكري وفقدان الوزن.

وتم إرسال الرسائل إلى الشركات الأسبوع الماضي بعد أن أجرت هيئة تنظيم الصحة الأمريكية مراجعة لمواقعها الإلكترونية في أكتوبر، وتشير المواقع الإلكترونية إلى أن منتجاتها تحمل علامة "للاستخدام البحثي فقط" أو ليست للاستهلاك البشري أو الاستخدام السريري ومع ذلك، فإن الأدلة التي جمعتها هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تؤكد أن هذه المنتجات مخصصة بالفعل للاستخدام كأدوية للبشر.

وأرسلت الوكالة أيضًا خطاب تحذير إلى إحدى شركات إنتاج حقن خفض الوزن، التي تقدم منتجات GLP-1 الفموية غير المعتمدة والمسماة بشكل خاطئ، بما في ذلك منتج يدعي أنه معتمد من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.

لاحظت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية " FDA"، أن الموقع الإلكتروني يقدم منتجات تحمل علامات تجارية خاطئة تشير بشكل مضلل إلى أن منتجات الأدوية معتمدة من قبل الوكالة بطريقة ما.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز فإنه يجب على الشركات إبلاغ الوكالة في غضون 15 يوم عمل من تلقي الخطاب، مع توضيح الإجراءات المحددة المتخذة لمعالجة أي انتهاكات.

وقالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، إن الفشل في معالجة الانتهاكات بشكل مناسب قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المصادرة والأمر القضائي.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية تعرض أيضًا عقار ريتاتروتيد، وهو عقار تجريبي من الجيل التالي لـ إنقاص الوزن، وقد قامت الشركات في وقت سابق برفع دعاوى قضائية ضد العديد من المنتجعات الطبية ومرافق تحضير الأدوية والعيادات بسبب بيع منتجات تدعي أنها تحتوي على المكونات النشطة.