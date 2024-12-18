شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب سيارة مواد بترولية أعلى كوبرى بالقاهرة والمحافظ يتفقد موقع الحادث والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة موقع حادث انقلاب سيارة المواد البترولية أعلى الكوبري المؤدي إلى محور محمد على فهمى في الطريق القادم من محور الشهيد الداخل إلى الأسمرات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قوات الحماية المدنية انتهت من أعمال رفع السيارة، وتم التعامل مع بقع السولار في موقع الحادث، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن أى إصابات كما تم التعامل مع حمولة السيارة ورفعها فى تواجد قوات الحماية المدنية ، وقوات الأمن، والمرور، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومسئولى شركة البترول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، رافق المحافظ فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

وفى السياق، تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، صباح اليوم الملتقى التوظيفى الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بمدينة نصر، مؤكدا أنه يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالنهوض بمستويات التشغيل، وتمكين الشباب، وإتاحة الفرص لهم بسوق العمل كهدف استراتيجى، وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال افتتاح الملتقى، ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" بمشاركة 20 شركة تقدم أكثر من 500 فرصة عمل لخريجي المعهد، أن الملتقى يقدم فرص عمل في المجالات المختلفة من بينها المبيعات، والتسويق، والأعمال الإدارية، وخدمة العملاء، مثمنًا دور المعهد خاصة فى مجال خدمة المجتمع.



انقلاب سيارة مواد بترولية



محافظ القاهرة يفقد موقع انقلاب سيارة مواد بترولية

محافظ القاهرة فى موقع الحادث



انقلاب سيارة مواد بترولية لم يسفر عن خسائر



اصلاح الطريق لاعادة حركة المرور



انقلاب سيارة مواد بترولية



رفع السيارة



انقلاب سيارة مواد بترولية