شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البرتقال واليوسفى اليوم الأربعاء 18-12-2024 فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن أسعار البرتقال واليوسفي، اليوم، الأربعاء 18 ديسمبر 2024، في أسواق الجملة، لشراء احتياجاتهم مع قرب دخول فصل الشتاء.

وطرح سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم، برتقال بصرة بسعر يتراوح ما بين 8 جنيهات و 12 جنيهًا، وبرتقال سكري بسعر يتراوح ما بين 7 و 10 جنيهات، وبرتقال بلدى بسعر يتراوح ما بين 6 و 8 جنيهات.

وجاءت أسعار اليوسفي في السوق على النحو الآتى:

- يوسفي الصيني بسعر أدنى للكيلو 7 جنيهات، وسعر سائد للكيلو 9 جنيهات، وسعر أعلى للكيلو 10 جنيهات.

- يوسفي كلمنتينا بسعر أدنى للكيلو 8 جنيهات، وسعر سائد للكيلو 11 جنيهًا، وسعر أعلى للكيلو 12 جنيهًا.

- يوسفي بلدي بسعر أدنى للكيلو 8 جنيهات، وسعر سائد للكيلو 15 جنيهًا، وسعر أعلى للكيلو 17 جنيهًا.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بحث مؤخرًا، مع ممثلي جهاز مستقبل مصر مقترحًا للتوسع بمنظومة أسواق الجملة الحضارية بالمحافظة بهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتنمية منظومة التداول الخاصة بالسلع والمنتجات الزراعية بين أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة، أهمية المقترح ودوره فى تسهيل نقل وتداول تلك المنتجات وتعزيز السيطرة على الأسواق وتوفير تجربة حضارية متكاملة تخدم الحركة التجارية داخل المحافظة والحركة المتبادلة بينها وبين المحافظات المجاورة.