شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية التحالف الوطنى.. تكريم 47 طالبا وطالبة فى دفعة جديدة من فصول محو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم المجتمع، وذلك من خلال تنظيم احتفالية لتخريج دفعة جديدة من فصول محو الأمية.

ونظمت مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وهيئة تعليم الكبار بمحافظة الجيزة، حفل تخرج مميز لدفعة جديدة من فصول محو الأمية، حيث تم تكريم 47 طالبا وطالبة اجتازوا امتحاناتهم بتفوق، في إطار الجهود المستمرة للقضاء على الأمية.

شهد الحفل تكريم الطلاب المتميزين من خلال منحهم شهادات التقدير بالإضافة إلى مكافآت مالية وهدايا عينية، وذلك في خطوة تحفيزية تشجعهم على مواصلة التعليم، كما تعهدت المؤسسة برعاية كل من يرغب في استكمال دراسته حتى الحصول على الشهادات العليا.

وفي إطار المبادرة الرئاسية "إيد واحدة"، تم فتح باب التسجيل لعدد 40 طالبا وطالبة آخرين للحصول على شهادة محو الأمية، مما يعكس التزام مؤسسة أبو العينين الخيرية باستمرار الجهود في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة أبو العينين، التي تعمل منذ أكثر من 43 عامًا، قد حققت إنجازات ملحوظة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وقد تم ترشيحها لتمثيل مصر في المسابقة الدولية لليونسكو لعام 2009 كأفضل مؤسسة عالمية في هذا المجال.

تسعى المؤسسة إلى تعزيز الوعي بحقوق وواجبات الأفراد، وتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر وخلق فرص عمل جديدة.



الاحتفال بتخرج دفعة جديدة



المكرمات اليوم



تخريج دفعة جديدة من فصول محو الأمية



تكريم الدفعة الجديدة



جانب من الفاعية