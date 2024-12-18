شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يهنئ سارة سمير لفوزها بفضيتين فى بطولة العالم لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى البطلة المصرية سارة سمير لفوزها بفضيتين في بطولة العالم للكبار لـ رفع الأثقال المقامة في البحرين، وبذلك تعد أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تتوج بـ12 ميدالية متنوعة في بطولات العالم للكبار لرفع الأثقال بواقع 7 ذهبيات و4 فضيات وميدالية برونزية في إنجاز تاريخي غير مسبوق .

هذا وقد عبرت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها وسعادتها بما حققته البطلة سارة سمير من إنجاز تاريخي غير مسبوق فى مجال الرياضة النسائية، ودليل على قوة الإرادة والتصميم على تحقيق الأهداف، مؤكدة أنها نموذج مشرف وملهم للمرأة المصرية والعربية والإفريقية ، رفعت اسم مصر عاليًا، متمنية لها تحقيق المزيد من النجاحات.

ومن الجدير بالذكر أن البطلة المصرية سارة سمير حصلت على ميداليتين فضيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال بالبحرين بواقع فضية الكلين والنتر برفع ثقل قدره 149 كجم وفضية المجموع برفع قدره 262 كجم في وزن 81 كجم.