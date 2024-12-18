شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء بأغاخان والان مع تفاصيل الخبر

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس بأغاخان، وسط حضور من أبناء الكنيسة، وعدد من المطارنة والأساقفة، وذلك فى الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيديو لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يتحدث فيه عن مبادرة الكنيسة "مراكب النجاة"، وذلك فى إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وقال البابا تواضروس، أن الكنيسة القبطية المصرية وقعت بروتوكول مع وزارة الهجرة قبل انضمامها إلى وزارة الخارجية، وكان البروتوكول يؤكد على "مراكب النجاة"، وذلك لتشجيع الشباب على الوجود والعمل والدراسة والاجتهاد فى مصر، مؤكدا أن الهجرة غير الشرعية أمر مؤسف للشباب، لتضيع أموالهم وحياتهم ومستقبلهم، وتعب الأسرهم.