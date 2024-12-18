شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نقل جزء من تجار الغلال بمصر القديمة إلى سوق 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة ستعمل على نقل جزء من تجار الغلال بسوق الغلال بمصر القديمة، إلى سوق 15 مايو الجديد، ضمن مراحل تشغيل السوق.

وأضاف المحافظ لـ الخليج 365، أن السوق تم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الإسكان، ونبحث نوعية المنتجات التى سيتم توفيرها به بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأكد "محافظ القاهرة، أن السوق يشهد قريبا تنظيم معرض بازار القاهرة 2 لتوفير منتجات بأسعار مناسبة، كما يتم اتاحة فرصة للمشروعات الصغيرة لعرض منتجاتهم للجمهور، كما أن المعرض سيكون ترويج للسوق تمهيدا لتشغيله.

ويعد سوق 15 مايو الجديد من أكبر الأسواق التى تم إنشائها جنوب القاهرة، وهو سوق مخصص لتجارة الجملة للخضراوات والفاكهة والأسماك والمواد الغذائية، على غرار سوق العبور للخضار والفاكهة والأسماك، ويضم السوق 979 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح من 6م2 حتى 49 م2 إلى جانب مساحات لإقامة سوق اليوم الواحد بنظام العرض المكشوف (جمالون) بمسطح 5910م٢ للاستخدام للأنشطة المختلفة مثل المعارض الموسمية، والمعارض الدائمة.

ويضم السوق المتوفر به كافة المرافق (مياه - صرف – كهرباء)، مبنًا إداريًا، ونقطة شرطة، ومبنًا للاسعاف، ومبنًا للإطفاء، ومسجد، وخزان حريق، وموقف سيارات سعة 180 سيارة، و2 موقف سيرفيس سعة 24 ميكروباص، و3 موقف اتوبيس سعة 12 أتوبيسا.