شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحديث برتوكول علاج أورام الكبد لإدراج أدوية متطورة للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أنه تم تحديث بروتوكولات علاج أورام الكبد، لتشمل إدراج نوع جديد من العلاج المناعي لـ"سرطان الكبد" ذو المادة الفعالة "Tremelimumab/Durvalumab"

وهو ما يعد تطويرًا بمنظومة العلاج بالمبادرة لتشمل نوعين من الأدوية المناعية، بالإضافة إلى العقاقير مثبطة الكايناز التي تؤخذ عن طريق الفم.

وأكد أنه يتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" من خلال 22 وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية متواجدة بالمعاهد القومية ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وذلك بما يساهم في إنقاذ حياة المرضى وسرعة تلقيهم العلاج، حيث يتم استقبال المرضى بوحدة الفيروسات الكبدية، وتقييم حالتهم الصحية، وكذلك الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، والبدء في صرف العلاج دوريًا بالمجان حسب الحالة الصحية للمريض.

من جانبه، كشف الدكتور محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة ومدير مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، عن تقديم خدمات الاكتشاف المبكر لـ 119 ألف مريض بالتليف الكبدي مشيرًا إلى صرف العلاج بالأدوية المناعية ل 592 مريضًا، و 4 آلاف و982 مريضًا بالعقارات الفموية مثبطة الانزيمات المحفزة لنمو الخلايا السرطانية.

وأكد "عبدالله" أن مرضى التليف الكبدي ينبغي عليهم الاطمئنان على حالتهم الصحية دوريًا من خلال الخدمات المقدمة ببرنامج "متابعة مرضى التليف الكبدي والكشف المبكر عن أورام الكبد"، حيث يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق صوتية، وتحاليل الأورام دوريًا كل 4 أشهر بـ 58 مركزًا للكشف عن أورام الكبد متواجدين بالمستشفيات في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن المرضى الذين يتم الاشتباه في إصابتهم بأي أورام يتم إحالتهم إلى مراكز علاج الأورام لإجراء الفحوصات التأكيدية وبدء تلقي العلاج إذا ثبتت الإصابة بأورام الكبد، مؤكدًا أنه تم تدريب الفرق الطبية بوحدات الفيروسات الكبدية على بروتوكول العلاج المحدث لعلاج الفيروسات الكبدية.