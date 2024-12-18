شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهنئ قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت مصر خالص التهنئة إلى قيادة وحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني القطري.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- عبر حسابه الرسمي على منصة "X" اليوم الاربعاء: "نعرب عن تطلعنا الدائم للارتقاء بعلاقات التعاون الوثيقة بين مصر وقطر لآفاق أرحب، والدفع نحو تعزيز أواصر الأخوة العميقة بين البلدين الشقيقين".