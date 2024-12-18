شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البصل اليوم الأربعاء 18- 12- 2024 فى منافذ التموين والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين، عن أسعار كيلو البصل الأحمر والأبيض، اليوم، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء 18-12-2024، البصل الأحمر بسعر 15 جنيها والبصل الأبيض بسعر 20 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وكان قد أوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن الوزارة اتخذت عدة خطوات لتقليل حلقات التداول أهمها إطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد، حيث تقدم السلع للمواطنين بأسعار مميزة في جميع المنتجات تصل إلى 25%.

جدير بالذكر أن الوزارة تستهدف إقامة 100 سوق اليوم الواحد فى 27 محافظة، فى مختلف المناطق، وتدرس أن يكون مدة إقامة السوق يومان في الأسبوع وليس يوم واحد فقط.