شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قوافل طبية لعلاج العمالة غير المنتظمة بالغربية وأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة العمل، نشاط مديريات العمل بالمحافظات، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك على النحو التالي:

مديرية العمل بالقاهرة:

أجرت مديرية العمل بالقاهرة التفاوض والتسوية الودية مع مسئولي شركة من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم أحد العاملين بشكوي رسمية لمكتب علاقات عمل 15 مايو والمعادى والتبين، حيث قام المكتب بعقد سلسلة من المفاوضات مع مسئولى الشركة.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة أنه تم التفاوض، والتسوية الودية بين كل من العمال الآتى أسماؤهم: هشام عبد الفتاح أحمد - محمد حبيب أحمد، وشركة دعم لتنمية الموارد البشرية بالمعادى بمعرفة كلا من أ. مى أحمد محمد مدير مكتب العلاقات و د. دينا محمد إبراهيم مفتشة العلاقات وبحضور أ.محمد سعيد رضوان مدير الموارد البشرية بالشركة، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

وأكد أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بضرورة تكثيف الجهود، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

-مديرية العمل بأسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة، قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على العمالة غير المنتظمة المتواجدة بمواقع العمل والإنتاج، من أجل الكشف المبكر عن الأمراض، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على (50) من العاملين بإحدى الشركات، وذلك في ضوء تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض، من خلال التعاون والتنسيق بين مديرية العمل، ومديرية الصحة من أجل تقديم كافة صور الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك الفئة.

وأوضح علي سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، أن ذلك يأتى في إطار جهود المديرية للتنسيق والتواصل المستمر بين إدارة العمالة غير المنتظمة والشركات العاملة داخل نطاق المحافظة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة اجتماعيًا وصحيًا، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة.

ووجه الشكر والتقدير للدكتور محمد زين مدير مديرية الصحة، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة، وذلك على استجابتهم السريعة في وضع خطة عمل متكاملة للمرور على كافة مواقع العمل وتقديم تلك الخدمات للعمالة غير المنتظمة للكشف المبكر عن الأمراض، شارك في تلك القافلة الطبية علاء شعبان، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، وليد الجرزاوي، من الباحثين بالإدارة.

-مديرية العمل بالشرقية

نظمت مديرية العمل بالشرقية ندوة بالتنسيق مع شركة الكهرباء فرع الشرقية حول السلامة والصحة المهنية في القطاع الهندسي بمشاركة 100 من مهندسي ومسئولي السلامة والصحة المهنية بشركة كهرباء الشرقية.

وأوضح أحمد عبد الهادي في كلمته بفعاليات افتتاح الندوة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بعقد ندوات توعية لتوفير بيئة عمل آمنة، وضمن سلسلة الندوات التي تنفذها مديرية العمل بالشرقية تحت شعار السلامة للجميع لتبادل الرؤى والخبرات في كافة القطاعات (الزراعي- الإتصالات – الهندسي).

وأضاف أنه حضر الفعاليات: المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات الكهرباء والمدن الجديدة بمحافظة الشرقية، و- المهندس سامى توفيق مدير عام السلامة والصحة المهنية بقطاع كهرباء وسط الشرقية والمهندس /رضا الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بقطاع كهرباء جنوب الشرقية، والمهندس /وليد عبدالحليم مدير عام السلامة والصحة المهنية بقطاع كهرباء شمال الشرقية، والمهندس/ياسين مدير عام السلامة والصحة المهنية بقطاع كهرباء العاشر والمدن الجديد، والمهندس/جمال صديق رئيس قطاع كهرباء وسط الشرقية، ولطفي هجرس مدير منطقة عمل الزقازيق، والدكتور ناصر مدير مكتب السلامة بمنطقة عمل الزقازيق، والكيميائية رحاب عبدالحميد مدير إدارة السلامة بمديرية العمل بالشرقية، و-المهندسة إيمان كمال مهندس السلامة بالمديرية ، و مدير عموم قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة وفريق عمل مكتب السلامة بمنطقة الزقازيق ومديرية العمل بالشرقية.

-مديرية العمل بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، بطولة تفقدية لمركز تدريب مهني شرق وذلك لمتابعة المتدربين بالمركز خلال تدريبهم علي بعض المهن التدريبية وهي: تفصيل وخياطة لعدد 22 متدربة ومدة التدريب شهرين، ومهنة كهرباء تركيبات وعدد المتدربين 10 ومدة التدريب 12 يوم.

وأكد وكيل المدير المهندس محمد كمال أنه سوف يحصل الخريجين على شهادة بإتمام الدورة التدريبية، موضحًا أن تلك الدورات التدريبية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بالعمل على تنمية مهارات الشباب، وفقاً للتطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للاستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وشارك فى الجولة داليا عبد المجيد مدير إدارة مراكز التدريب ، ومنال حسن مدير مركز تدريب مهني شرق.

-مديرية العمل بالإسماعيلية

شاركت مديرية العمل بالإسماعيلية، مع وفد مشترك من مديريات العمل والتموين والشئون الصحية بزيارة مدرسة النور للمكفوفين.

وتأتي هذه الزيارة كرسالة أمل وتقدير لهذه الفئة، وفي إطار التعاون بين مديرية العمل والمدرسة، قام حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية بالتنسيق لعقد دورات تدريبية في مجالي اللغة الإنجليزية وتعلم الحاسوب. هذه الدورات تساهم في تمكين الطلاب من اكتساب مهارات جديدة تساعدهم على الاندماج في سوق العمل، وتحقيق الاستقلال المادي والاجتماعي. وكانت الزيارة قد وبدأت الزيارة بقيام مديرية الشئون الصحية بإجراء فحوصات طبية شاملة لجميع الطلاب، للتأكد من سلامتهم الصحية وتقديم العناية اللازمة لهم. هذه المبادرة تساهم في الكشف المبكر عن أي مشاكل صحية قد يعانون منها، وتوفير العلاج المناسب.

ووزعت مديرية التموين هدايا عينية على الطلاب الأكثر احتياجًا، وهي بادرة طيبة تعكس اهتمام الدولة بظروفهم المعيشية وتساهم في تحسينها.

وتعد هذه الزيارة المشتركة بين المؤسسات الحكومية ومدرسة النور نموذجًا يحتذى به للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتؤكد على أهمية العمل المشترك لتحقيق مصلحة المجتمع.

وشارك في الحضور من جانب مديرية العمل: سامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش العمالي ، إبراهيم حلمي مدير العلاقات العامه ، نجاة رؤوف مديره اداره التشغيل ومن جانب مديرية التموين : نادية محمد مديرة مكتب مدير عام المديرية و من جانب مديرية الشئون الصحية فريق التواصل المجتمعي.

-مديرية العمل ببني سويف

زار أحمد معوض وكيل مديرية عمل بني سويف، مكتب عمل الواسطي ومكتب السلامة والصحة المهنية بالواسطي، للوقوف على ما تقدمه المكتب من خدمات ومدى رضاء المواطنين المتعاملين معها عن أداء الخدمة واستمع إلى بعض طلبات العاملين بهذه المكاتب ووعد بحلها، موضحًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة المتابعة المستمرة للمكاتب الميدانية التي تتعامل مع الجمهور والاطمئنان من تقديم الخدمات للموطنين بشكل لائق.

-مديرية العمل بالمنيا

عقدت مديرية العمل بالمنيا ندوة توعية مشتركة نفذتها إدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة العمالة غير المنتظمة للعاملين بمشروع إنشاء مستشفى أبو قرقاص المركزى، وذلك بمشاركة 28 من العاملين بالمشروع.

وحضر فعاليات الندوة محمد صلاح - وكيل المديرية، وشرح عبد الله خفاجى - مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومروة عبد الحى - مدير إدارة العمالة غير المنتظمة موضوعات الندوة (مخاطر بيئة العمل - مخاطر الحريق - أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وأنواع قطاعات العمالة غير المنتظمة).

-مديرية العمل بأسوان

في إطار تفعيل برتوكول التعاون بين وزارة العمل والنقابة العامة لكل من المهن الزراعية والمهن التعليمية، نظمت مديرية العمل بأسوان بمقر نادي المعلمين ندوة تثقيفية وتعريفية لأعضاء نقابتي المهن الزراعية والمهن التعليمية من الشباب بهدف توعية الشباب بأهمية المشاركة في برامج التدريب المهني والتي بدورها تؤهلهم لسوق العمل من خلال خلق فرص عمل ذاتية او إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر تدر عليهم دخلا يساهم تحسين الأحوال المعيشية ويتيح لهم حياة كريمة كما تساهم هذه المشروعات في النمو الاقتصادي بشكل عام.

وأِشارت المهندسة ليلى عطا الله إسماعيل مدير المديرية إلى أن هذه الندوات تساهم وبشكل كبير في تغيير ثقافة شباب الخريجين حول مفهوم العمل والبحث عن الوظيفة وانتظارها وتوجيههم نحو ثقافة العمل الحر، موضحة أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

شارك في هذه الندوة بالحضور: خلف الزناتى النقيب العام للمعلمين ، والدكتور سيد خليفة النقيب العام للزراعيين ، ونقيب كلا من المهن الزراعية والمهن التعليمية بأسوان ، كما شارك بالحضور محمود احمد عيسي وكيل المديرية ، وحاضر في الندوة تيسير حسن مدير إدارة التدريب بالمديرية.

-مديرية العمل بالغربية

نظمت مديرية العمل بالغربية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان، قافلة طبية للعمالة الغير المنتظمة بأحد الشركات بمقر المشروع، وهو إنشاء محطة خرسانية بجامعة السلام بكفر الزيات وعمل التحاليل اللازمة واستفاد منها 80 عاملا، وحضر الفعاليات مديرة إدارة العمالة المنتظمة وباحث بالإدارة.

وأوضح أحمد القللي مدير المديرية، أن ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة في كافة المحافظات.