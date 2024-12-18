شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البنك الدولى يزور جامعة مصر للمعلوماتية للإطلاع على جهود التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار سانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، اليوم، مقر جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ضمن فعاليات زيارته الحالية لمصر علي رأس وفد من البنك الدولي للاطلاع عن قرب على جهود الدولة المصرية في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع الوعى الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية، ومراكز البيانات، ودعم التعاون القائم بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والبنك الدولي، واستقبله في الجامعة الدكتور احمد حمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والدكتورة أمل الجمال رئيس التعاون الدولي بالجامعة.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أهمية الشراكة بين مصر والبنك الدولي، والتي تتيح للجانب المصري الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها البنك التمويلية والفنية، بجانب شبكة شركاء البنك الدولي من كبرى المؤسسات البحثية العالمية، والتي نعول عليها لدعم جهود مصر لسد الفجوة الرقمية والمعرفية خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة والثورة الصناعية الرابعة والأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في الصناعات والخدمات المختلفة وتعزيز تنافسية أسواق العمل والإنتاج والاقتصاد القومي لدول العالم.

وقالت أن جامعة مصر للمعلوماتية حريصة على توسيع شبكة شركائها حول العالم خاصة مع المراكز البحثية الدولية وهي مهمة تعول على دعم البنك الدولي في تحقيقها، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية التي تعول كثيرا على أنشطة التحول الرقمي لتعزيز تنافسية اقتصادنا القومي وإيجاد آليات جديدة تدعم جهود التحول الى اقتصاد المعرفة.