شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجوافة اليوم الأربعاء 18- 12- 2024 فى منافذ التموين والان مع تفاصيل الخبر

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء 18 – 12 – 2024، الجوافة بسعر 30 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وتستمر الوزارة اليوم، الأربعاء، في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وكان قد أوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن الوزارة اتخذت عدة خطوات لتقليل حلقات التداول أهمها إطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد، حيث تقدم السلع للمواطنين بأسعار مميزة في جميع المنتجات تصل إلى 25 %.

جدير بالذكر أن الوزارة تستهدف إقامة 100 سوق اليوم الواحد فى 27 محافظة، في مختلف المناطق، وتدرس أن يكون مدة إقامة السوق يومان في الأسبوع وليس يوم واحد فقط.