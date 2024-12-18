شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز: رضاء المواطن أولوية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرص الدولة على مد قنوات التواصل بين الجهات التنفيذية والمواطن وتفعيلها لسماع شكاوى المواطنين ووضع حلول جذرية لها.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات بإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين وحل الشكاوى المقدمة بكفاءة وسرعة عالية.

تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والتي أكد خلالها أن الاستجابة لشكاوى المواطنين هي حق أصيل لهم.

وشدد على أن المحافظة لن تتهاون في حل المشكلات وتلبية متطلبات المواطنين، قائلًا: "رضاء المواطن أولوية أولى في شغلنا"، والتي تعد جزءًا من استراتيجية المحافظة لتحسين جودة الحياة وتقديم خدمات متميزة لجميع المواطنين، مشدداً على التعامل الفوري مع الشكاوى التي تتلقاها أجهزة المحافظة عبر القنوات الرسمية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

ودعا المحافظ، المواطنين إلى التفاعل الإيجابي وتقديم الشكاوى والمقترحات من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مؤكدًا أن جميع الشكاوى تخضع للدراسة الجادة والعمل على معالجتها بشكل فوري.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل بشكل متواصل على تحسين آليات التعامل مع الشكاوى والمطالب لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة.

يذكر أن الوسائل الرئيسية والأساسية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين لسرعة التعامل معها هي من خلال رقم واتس اب 01016050453 والخط الساخن 114 أو عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg أو عبر الخط الساخن للمنظومة 16528.