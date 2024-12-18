شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء تستضيف وفدًا رفيع المستوى من السفارة الإيطالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، وفدًا رفيع المستوى من السفارة الإيطالية ووكالة الفضاء الإيطالية (ASI) بمقر الوكالة بالقاهرة ، في إطار فعاليات مؤتمر 60 عامًا لإيطاليا في الفضاء من إطلاق سان ماركو إلى سباق القمر والمريخ.

جاء المؤتمر بالتعاون بين السفارة الإيطالية ووكالة الفضاء المصرية، احتفاءً بالإنجازات التاريخية لإيطاليا في مجال الفضاء وتأكيدًا على عمق التعاون المصري-الإيطالي في هذا المجال.

بدأت الفعالية بكلمات افتتاحية استهلت برسالة مرئية من الدكتور تيودورو فالينتي، رئيس وكالة الفضاء الإيطالية (ASI) عن 60 عامًا لإيطاليا في الفضاء من إطلاق القمر الصناعي سان ماركو، تلاها كلمة ممثل نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، والتي أوضح فيها أن هذا الإنجاز التاريخي يمثل علامة بارزة في مسيرة إيطاليا في مجال الفضاء، ويعكس التزامنا المستمر بدعم الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف: أنني أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لوكالة الفضاء المصرية على استضافتها الكريمة لهذا المؤتمر، الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين بلدينا في مجال الفضاء، مؤكدا أن التعاون بين الوكالتين الفضائيتين الإيطالية والمصرية هو نموذج يُحتذى به لتعزيز الشراكات الدولية في مواجهة التحديات العالمية واستكشاف آفاق جديدة للمعرفة والتنمية.



الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية

وعقب ذلك رحب الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بالحضور ، مؤكدًا على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحقيق التقدم في قطاع الفضاء، حيث قال في كلمته " يشرفنا اليوم في وكالة الفضاء المصرية أن نحتضن هذا الحدث الهام الذي يحتفي بمرور 60 عامًا على الإنجاز الإيطالي البارز بإطلاق القمر الصناعي الأول 'سان ماركو'. إن هذه المناسبة ليست مجرد احتفال بإنجاز تاريخي، بل هي فرصة مميزة لتأكيد أهمية التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء.

وتابع : أود أن أعرب عن تقديري العميق للسفارة الإيطالية في مصر ولوكالة الفضاء الإيطالية (ASI) على جهودهما المستمرة لتعزيز الشراكة بين بلدينا، ليس فقط في مجال الفضاء، ولكن أيضًا في مجالات الابتكار والتكنولوجيا التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف : هذا المؤتمر يعكس التزامنا المشترك بتطوير البحوث العلمية والتطبيقات الفضائية، خاصة في مجال مراقبة الأرض واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الرادار ذي الفتحة الصناعية (SAR) نحن في وكالة الفضاء المصرية نؤمن بأن التعاون مع شركائنا الدوليين، مثل أصدقائنا في إيطاليا، يفتح آفاقًا جديدة للتطوير ويسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة لخدمة الإنسانية.

واختتم : أشكر كل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، وأتطلع إلى مناقشات بناءة وجلسات مثمرة خلال المؤتمر، كما أؤكد التزامنا بمواصلة هذا التعاون المثمر لتحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية."

تخلل المؤتمر جلسات نقاشية وعروضًا متخصصة حول أحدث التطورات في مراقبة الأرض وتكنولوجيا الرادار الصناعي (SAR)، بمشاركة نخبة من الخبراء من مصر وإيطاليا، منهم:

• د. فرانشيسكو لونغو، رئيس وحدة مراقبة الأرض بالوكالة الإيطالية.

• د. بلال الليثي، مدير عام الادارة العامة لبيانات مراقبة الارض بوكالة الفضاء المصرية.

• د. جوسيبي ليشيسي، مدير مشروعات مراقبة الأرض بالوكالة الإيطالية.

• د. هيثم اّكا رئيس الإدارة المركزية لتصميم وتطوير الأنظمة الفضائية بوكالة الفضاء المصرية.

واختُتم المؤتمر بجلسة نقاشية تفاعلية ناقشت سبل تعزيز التعاون الفضائي بين البلدين، وسط إشادة بدور وكالة الفضاء المصرية كمركز إقليمي لدعم البحث والتطوير في مجالات الفضاء والعلوم التطبيقية.



فعاليات مؤتمر 60 عامًا لإيطاليا في الفضاء



جانب من فعاليات مؤتمر 60 عامًا لإيطاليا في الفضاء



