شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ النيجر بذكرى إعلان الجمهورية ومملكة بوتان بالعيد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الجنرال عبدالرحمن تياني رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن رئيس الدولة لجمهورية النيجر، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم إعلان الجمهورية.

وأوفد الرئيس السيسى، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية النيجر بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك جيجمي خيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.