شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الترم الأول 2025.. تقييم الطلاب فى المواد الأساسية 11 يناير والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025، وتستعد المديريات التعليمية والإدارات لتقييم الطلاب فى المواد الدراسية الأساسية بداية من 11 يناير المقبل حتى 23 حسب جدول امتحان كل مديرية تعليمية وتوزيع المواد الدراسية الأساسية، على أن تبدأ المديريات التعليمية والإدارات بتقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع والأنشطة ومواد المستوى الرفيع قبل 11 يناير .

وبدأت المديريات التعليمية فى اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، حيث تعقد امتحانات للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2025 بواقع 140 درجة النهاية الكبرى للترم الاول فقط و140 درجة للترم الثانى بواقع 280 درجة للفصلين الدراسيين.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.