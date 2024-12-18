شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الأربعاء 18-12-2024 وأماكن سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل أماكن الأمطار وفرص حدوثها على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الأربعاء 18-12-2024 ، وذلك تزامنا مع أخر أيام فصل الخريف.





تفاصيل حالة الطقس اليوم

- يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

- الطقس مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

- الطقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

- من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا .

- توقعات بسقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة تكون خفيفة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

ويسود اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14.